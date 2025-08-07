CSS brindará orientación en sus agencias sobre el uso de la herramienta digital 'Mi Retiro Seguro'.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, a partir del lunes 11 de agosto, contará con orientadores en diversas agencias administrativas del país, con el objetivo de brindar asistencia directa sobre el uso de la herramienta digital 'Mi retiro seguro'.

Esta iniciativa es impulsada por la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, que ha capacitado a colaboradores para atender a los asegurados en las agencias de cobros del área metropolitana y en las principales agencias del interior del país.

Los orientadores ofrecerán acompañamiento personalizado sobre cómo utilizar la plataforma, disponible dentro del portal Mi Caja Digital.

‘Mi retiro seguro’ permite a los usuarios verificar sus años cotizados, simular el monto de su pensión, revisar su historial de cotizaciones y reportar inconsistencias como salarios no registrados.

Como parte del plan de apoyo, también se habilitó el correo electrónico institucional: [email protected] para consultas adicionales.