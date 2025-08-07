La Agencia Panameña de Alimentos aclara importación de carne bovina desde Paraguay.

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) reiteró que la reciente aprobación para la importación de productos cárnicos bovinos desde Paraguay corresponde exclusivamente a cortes especiales, premium y choice sin hueso, destinados a segmentos específicos del mercado panameño.
Las plantas habilitadas en estos países sudamericanos fueron aprobadas tras cumplir con los procesos de verificación técnica y documental, realizados en conjunto con las autoridades competentes.
La APA enfatiza que esta medida no representa una competencia para la producción local de carne bovina.
Se trata de posibles futuras importaciones orientadas a satisfacer demandas específicas, sin afectar el desarrollo ni la comercialización de la ganadería nacional.