La Agencia Panameña de Alimentos aclara importación de carne bovina desde Paraguay

La Agencia Panameña de Alimentos destaca que la importación desde Paraguay cumple con los registros de elegibilidad zoosanitaria necesarios.

Por Ana Canto

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) reiteró que la reciente aprobación para la importación de productos cárnicos bovinos desde Paraguay corresponde exclusivamente a cortes especiales, premium y choice sin hueso, destinados a segmentos específicos del mercado panameño.

Es importante destacar que esta autorización cumple con los registros de elegibilidad zoosanitaria necesarios para la importación de este tipo de productos. Esta aprobación se suma a las ya vigentes para países como Argentina y Uruguay, los cuales están habilitados para exportar los mismo tipos de cortes a Panamá.

Las plantas habilitadas en estos países sudamericanos fueron aprobadas tras cumplir con los procesos de verificación técnica y documental, realizados en conjunto con las autoridades competentes.

La APA enfatiza que esta medida no representa una competencia para la producción local de carne bovina.

Se trata de posibles futuras importaciones orientadas a satisfacer demandas específicas, sin afectar el desarrollo ni la comercialización de la ganadería nacional.

