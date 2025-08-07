MINSA cierra marisquería en Cerro Batea por incumplir normas sanitarias

El Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) anunció el cierre temporal de una marisquería ubicada en el sector de Cerro Batea, en San Miguelito, tras detectar múltiples deficiencias en sus condiciones sanitarias.

El operativo fue parte de las inspecciones rutinarias que realiza la entidad como parte de su estrategia de vigilancia y control sanitario en el distrito. La decisión se tomó con base en la normativa vigente, tras constatarse que el local no cumplía con las condiciones mínimas para operar de forma segura.

MINSA reiteró su compromiso con la población

A través de su cuenta oficial en la red social X, el MINSA reiteró su compromiso con el bienestar de la población, afirmando que continuará con las acciones de fiscalización en San Miguelito y otros sectores del país.

"Reiteramos nuestro compromiso de velar por el bienestar de la población y continuar con las acciones de vigilancia sanitaria en el distrito", expresó la institución en su comunicado.