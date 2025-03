¡Enhorabuena! Lele Pons y Guaynaa anuncian que serán padres

Lele Pons y Guaynaa han sido una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento desde que hicieron oficial su relación en 2020. Desde su primera colaboración juntos con la canción "Se te nota" hasta su espectacular boda en Miami, han compartido cada paso de su historia de amor con sus seguidores.

Embed - Lele Pons on Instagram: "We’re PREGNANT!!!!! can’t wait to meet you! We love you- Mom & Dad BEBE EN CAMINO!! contando los días para conocerte, te amamos. -Mama y Papa (Photographer: @phraa )"