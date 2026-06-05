Boza será el embajador musical de Panamá durante el Mundial 2026

Boza se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de su carrera y de su conexión con su país natal. En colaboración oficial con la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), el artista acompañará a la Selección Nacional como embajador musical durante el Mundial 2026, convirtiéndose en el único artista panameño que viajará y compartirá de cerca esta histórica etapa junto al equipo.

Como parte de esta misión, Boza estará presente en distintos momentos clave de la agenda de la selección, incluyendo actividades previas, partidos, celebraciones posteriores y espacios de conexión con la fanaticada panameña. Su participación representa un puente entre la música, el orgullo nacional y la emoción colectiva de un país que vuelve a encontrarse en el escenario futbolístico más importante del mundo.

unnamed (1) Boza acompañará a la Selección Nacional del 15 al 28 de junio en el Mundial. Eliecer Aizprua Bandfield

Boza acompañará nuevamente a la Selección Nacional del 15 al 28 de junio durante sus compromisos de la fase de grupos en el Mundial 2026.

La participación de Boza llega en un momento histórico para la Selección Nacional de Panamá, que disputará en 2026 su segundo Mundial masculino y será la única representante de Centroamérica en el torneo. Bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo también ha consolidado una etapa de notable regularidad competitiva, alcanzando tres Final Four consecutivos de la Liga de Naciones de Concacaf y convirtiéndose en la primera selección centroamericana en llegar a la final del torneo. Este presente ha fortalecido la conexión de la selección con un país que se prepara para ser representado ante el mundo desde el fútbol y la música.

“Para mí esto es un honor enorme. Representar a Panamá desde la música y poder acompañar a la selección en un momento tan importante es algo que llevo con muchísimo orgullo”, expresó Boza. “El fútbol y la música tienen algo en común: unen al país, nos hacen sentir una sola voz y nos recuerdan de dónde venimos. Poder estar ahí, junto a la selección y junto a la gente, es una bendición.”

En el marco de su colaboración con FEPAFUT, Boza también presenta Éxitos, un compilado de siete canciones disponible en plataformas digitales que invita al público a recorrer algunos de los temas más importantes de su carrera, mientras el artista y la Selección Nacional llevan con orgullo el nombre de Panamá al escenario global del Mundial 2026.

Como parte del contenido que acompaña esta etapa, hace unos días se estrenó el Dance Video de “Hasta Abajo”, Boza estrena exclusivamente en su canal su reciente colaboración junto a Beéle. Posteriormente, un video grabado en Barranquilla en el que ambos artistas interpretan la canción, el jueves 4 de junio, presentará un segundo contenido del tema. Estos lanzamientos conectan el momento internacional de Boza con el orgullo de representar a Panamá durante el Mundial 2026.

Boza llega a este nuevo capítulo tras un año marcado por nueva música y una presencia internacional cada vez más sólida. Con un catálogo que incluye éxitos como “Hecha Pa’ Mi”, “Orión”, “Ella (Remix)”, “Paris” y “San BlaS”, el artista también ha recibido importantes reconocimientos de la industria, entre ellos una nominación al Latin GRAMMY®, así como nominaciones en Premios Tu Música Urbano, Premios Juventud y Premio Lo Nuestro.