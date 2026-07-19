Panamá Entretenimiento -  19 de julio de 2026 - 08:42

Chakatín reveló los números de la Pirámide: estos son los más buscados hoy domingo19 de julio

Chakatín dio a conocer cifras recomendadas y los números favoritos compartidos por el popular personaje.

Chakatín reveló los números de la Pirámide:

Chakatín reveló los números de la Pirámide:

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Chakatín dio a conocer los números de la Pirámide para este día, una información que cada semana despierta el interés de quienes siguen las recomendaciones relacionadas con los sorteos de lotería en Panamá.

Números de la Pirámide

Los números revelados por Chakatín son:

  • 9
  • 6
  • 1
  • 3

Números favoritos de Chakatín

Además, compartió sus números favoritos:

  • 19
  • 33
  • 63
  • 20
  • 13

Como es habitual, estas cifras generan gran expectativa entre quienes acostumbran consultar las recomendaciones antes de los sorteos.

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