"Mejor Tarde Que Nunca Tour": Romeo Santos y Prince Royce llegan al Rommel Fernández

Panamá será una de las paradas de la gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026", que reúne por primera vez en un mismo escenario a dos de los máximos exponentes de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce . El espectáculo se realizará el 28 de agosto en el Estadio Rommel Fernández.

La gira ha generado gran expectativa entre los seguidores del género, ya que marca una de las colaboraciones más importantes de la música latina reciente y acompaña el proyecto musical conjunto de ambos artistas.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, ya se dieron a conocer las localidades y precios referenciales para el concierto en Panamá.

Precios de los boletos para ver a Romeo Santos y Prince Royce

Lounge: desde B/. 200.00

VIP: desde B/. 150.00

Platinum: desde B/. 125.00

Gold: desde B/. 100.00

Butacas Inferiores Este/Oeste: desde B/. 75.00

Butacas Superiores Este/Oeste: desde B/. 55.00

Butacas Sur: desde B/. 30.00

Los boletos estarán disponibles a través de ticketplus y los organizadores recomiendan adquirirlos únicamente por canales oficiales para evitar fraudes.