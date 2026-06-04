"Mejor Tarde Que Nunca Tour": Romeo Santos y Prince Royce llegan al Rommel Fernández

Panamá será una de las paradas de la gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026", que reúne por primera vez en un mismo escenario a dos de los máximos exponentes de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce. El espectáculo se realizará el 28 de agosto en el Estadio Rommel Fernández.
De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, ya se dieron a conocer las localidades y precios referenciales para el concierto en Panamá.
Precios de los boletos para ver a Romeo Santos y Prince Royce
- Lounge: desde B/. 200.00
- VIP: desde B/. 150.00
- Platinum: desde B/. 125.00
- Gold: desde B/. 100.00
- Butacas Inferiores Este/Oeste: desde B/. 75.00
- Butacas Superiores Este/Oeste: desde B/. 55.00
- Butacas Sur: desde B/. 30.00
Los boletos estarán disponibles a través de ticketplus y los organizadores recomiendan adquirirlos únicamente por canales oficiales para evitar fraudes.