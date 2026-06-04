Panamá Entretenimiento -  4 de junio de 2026 - 10:10

"Mejor Tarde Que Nunca Tour": Romeo Santos y Prince Royce llegan al Rommel Fernández

Los íconos de la bachata Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en Panamá el 28 de agosto en su gira conjunta "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026".

Romeo Santos y Prince Royce cantarán juntos en Panamá. 

Romeo Santos y Prince Royce cantarán juntos en Panamá. 

@romeosantos
María Hernández
Por María Hernández

Panamá será una de las paradas de la gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026", que reúne por primera vez en un mismo escenario a dos de los máximos exponentes de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce. El espectáculo se realizará el 28 de agosto en el Estadio Rommel Fernández.

La gira ha generado gran expectativa entre los seguidores del género, ya que marca una de las colaboraciones más importantes de la música latina reciente y acompaña el proyecto musical conjunto de ambos artistas.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, ya se dieron a conocer las localidades y precios referenciales para el concierto en Panamá.

Precios de los boletos para ver a Romeo Santos y Prince Royce

  • Lounge: desde B/. 200.00
  • VIP: desde B/. 150.00
  • Platinum: desde B/. 125.00
  • Gold: desde B/. 100.00
  • Butacas Inferiores Este/Oeste: desde B/. 75.00
  • Butacas Superiores Este/Oeste: desde B/. 55.00
  • Butacas Sur: desde B/. 30.00

Los boletos estarán disponibles a través de ticketplus y los organizadores recomiendan adquirirlos únicamente por canales oficiales para evitar fraudes.

Embed - Showpro Panama on Instagram: "PANAMÁ ¡Aquí están los precios oficiales para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce! Este 28 de agosto, el Estadio Rommel Fernández será el escenario de una noche inolvidable junto a dos de los grandes reyes de la bachata. Con precios accesibles para que todos puedan disfrutar de este espectáculo histórico. MUY PRONTO anunciaremos la fecha de salida a la venta, así que mantente atento a nuestras redes y activa tus notificaciones. (5%), (7%) . #RomeoSantos #PrinceRoyce #Panamá #ShowPro #Bachata "
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