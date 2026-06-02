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Mundial Mundial 2026 -  2 de junio de 2026 - 15:21

Mundial 2026 tendrá conciertos en México, Estados Unidos y Canadá antes del inicio del torneo

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 estará acompañada por una serie de conciertos y ceremonias inaugurales en México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026: tendra conciertos inaugurales. 

Mundial 2026: tendra conciertos inaugurales. 

@fifaworldcup
María Hernández
Por María Hernández

La FIFA dio a conocer los detalles de los eventos musicales que marcarán el inicio de la cuenta regresiva final para la Copa Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las actividades comenzarán el 10 de junio con el Countdown Concert, un espectáculo sincronizado que conectará a aficionados de los tres países anfitriones a través de la música y el fútbol.

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En Ciudad de México, el concierto formará parte del evento México Vibra y contará con la participación de Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, además de invitados especiales. La celebración servirá como antesala al inicio del torneo y reunirá a miles de aficionados en una experiencia única.

Mundial 2026 tendrá conciertos en México, Estados Unidos y Canadá

Posteriormente, el 11 y 12 de junio se realizarán las ceremonias inaugurales de los partidos de apertura en los tres países sede.

México abrirá las celebraciones con artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y la cantante sudafricana Tyla.

En Estados Unidos, previo al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el espectáculo estará encabezado por Katy Perry, LISA, Future, Anitta y Rema.

Por su parte, Canadá recibirá a los aficionados con presentaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Residente y Alicia Keys antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La FIFA destacó que, por primera vez en la historia de la Copa Mundial, las celebraciones inaugurales estarán distribuidas entre los tres países organizadores, convirtiendo el inicio del torneo en un evento continental que combinará deporte, entretenimiento y cultura, para mayor información puede ver Inside FIFA.

Embed - FIFA World Cup on Instagram: "Mexico City’s Countdown Concert lineup is here On June 10, the FIFA Countdown Concert, in collaboration with the Grammys, comes to Auditorio Nacional as a special opening celebration included as part of the México Vibra concert experience 3 cities, 1 shared celebration. And one special guest artist for Mexico City still to be revealed. 6:00PM CST Learn more- link in bio Live on TikTok June 10 Watch on demand on VuMe Live, after the event. #FIFAWorldCup"
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