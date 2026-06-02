Mundial 2026 tendrá conciertos en México, Estados Unidos y Canadá antes del inicio del torneo

La FIFA dio a conocer los detalles de los eventos musicales que marcarán el inicio de la cuenta regresiva final para la Copa Mundial 2026 , que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las actividades comenzarán el 10 de junio con el Countdown Concert, un espectáculo sincronizado que conectará a aficionados de los tres países anfitriones a través de la música y el fútbol.

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En Ciudad de México, el concierto formará parte del evento México Vibra y contará con la participación de Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, además de invitados especiales. La celebración servirá como antesala al inicio del torneo y reunirá a miles de aficionados en una experiencia única.

Mundial 2026 tendrá conciertos en México, Estados Unidos y Canadá

Posteriormente, el 11 y 12 de junio se realizarán las ceremonias inaugurales de los partidos de apertura en los tres países sede.

México abrirá las celebraciones con artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y la cantante sudafricana Tyla.

En Estados Unidos, previo al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el espectáculo estará encabezado por Katy Perry, LISA, Future, Anitta y Rema.

Por su parte, Canadá recibirá a los aficionados con presentaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Residente y Alicia Keys antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La FIFA destacó que, por primera vez en la historia de la Copa Mundial, las celebraciones inaugurales estarán distribuidas entre los tres países organizadores, convirtiendo el inicio del torneo en un evento continental que combinará deporte, entretenimiento y cultura, para mayor información puede ver Inside FIFA.