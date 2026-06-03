¿Quién es Tim Payne, el futbolista que conquistó internet rumbo al Mundial 2026?

Previo al Mundial 2026, las redes sociales han sido el escenario de un fenómeno viral inusual. El tiktoker argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso", inició una campaña con un objetivo singular: descubrir y dar a conocer al jugador menos mediático de todo el torneo. La iniciativa coronó al futbolista de Nueva Zelanda, Tim Payne.

El joven defensor de su selección jamás imaginó el impacto de esta cruzada: en menos de dos semanas, su cuenta de Instagram pasó de tener apenas 4 mil seguidores a sumar la impresionante cifra de 4.8 millones.

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Embed - Tim Payne en Instagram: "Thankyou for all the love and support, especially my guy @elscarso" View this post on Instagram

El hecho ha traspasado fronteras y continentes, al punto de que Payne recibe miles de comentarios de aficionados de todos los rincones del mundo. Incluso en Argentina le compusieron una canción, la cual fue muy bien recibida por el neozelandés.

A través de un video compartido en sus redes, el futbolista agradeció profundamente el respaldo masivo y reveló que ha comenzado a aprender español mediante la aplicación Duolingo, con el fin de interactuar mejor con su nueva comunidad de seguidores en Latinoamérica.