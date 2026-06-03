Seis mujeres integran el arbitraje del Mundial 2026

La FIFA anunció la convocatoria de seis mujeres para integrar el equipo arbitral del Mundial 2026, un hecho que refuerza el crecimiento de la participación femenina en las competiciones de más alto nivel del fútbol internacional.
Árbitras convocadas por la FIFA para el Mundial 2026
Árbitras principales
- Katia Itzel García (México)
- Tori Penso (Estados Unidos)
Árbitras asistentes
- Sandra Ramírez (México)
- Brooke Mayo (Estados Unidos)
- Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)
VAR
- Tatiana Guzmán (Nicaragua)
Mundial 2026: FIFA convoca a seis mujeres para el equipo arbitral
La presencia de mujeres en el arbitraje mundialista representa un avance significativo para la igualdad de oportunidades dentro del fútbol profesional. Su designación es resultado de años de preparación, evaluaciones técnicas y experiencia en torneos internacionales organizados por la FIFA y las distintas confederaciones.
Además de reconocer el talento y la capacidad de estas profesionales, la medida envía un mensaje de inclusión y abre nuevas oportunidades para futuras generaciones de árbitras que aspiran a participar en los escenarios más importantes del deporte.