Seis mujeres integran el arbitraje del Mundial 2026

La FIFA anunció la convocatoria de seis mujeres para integrar el equipo arbitral del Mundial 2026 , un hecho que refuerza el crecimiento de la participación femenina en las competiciones de más alto nivel del fútbol internacional.

Árbitras convocadas por la FIFA para el Mundial 2026

Árbitras principales

Katia Itzel García (México)

Tori Penso (Estados Unidos)

Árbitras asistentes

Sandra Ramírez (México)

Brooke Mayo (Estados Unidos)

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

VAR

Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "La FIFA presentó el jueves su nómina de árbitros para el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, en la que figuran 52 jueces principales, seis de ellos mujeres. El organismo rector del fútbol también llevará 88 árbitros asistentes y 30 árbitros asistentes de video, procedentes de las seis confederaciones y de 50 asociaciones miembro. "Los árbitros designados son los mejores del mundo", afirmó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA. El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos. Habrá 41 jueces más que en la Copa del Mundo de Catar 2022, donde 32 equipos disputaron 64 encuentros. En ese torneo participaron también seis arbitras. "Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", agregó Collina. Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro vezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos, y dos peruanos. Fuente: AFP Foto: @fifa" View this post on Instagram

Mundial 2026: FIFA convoca a seis mujeres para el equipo arbitral

La presencia de mujeres en el arbitraje mundialista representa un avance significativo para la igualdad de oportunidades dentro del fútbol profesional. Su designación es resultado de años de preparación, evaluaciones técnicas y experiencia en torneos internacionales organizados por la FIFA y las distintas confederaciones.

Además de reconocer el talento y la capacidad de estas profesionales, la medida envía un mensaje de inclusión y abre nuevas oportunidades para futuras generaciones de árbitras que aspiran a participar en los escenarios más importantes del deporte.