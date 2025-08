Presidenta de México descarta ayuda militar de EE.UU. en pacto de seguridad

Contenido relacionado: Donald Trump extiende aranceles a México por 90 días para negociar

Tras ese anuncio, Sheinbaum explicó que ambas naciones estaban por cerrar un acuerdo de seguridad centrado en el combate al tráfico de armas y drogas en la frontera común. Sin embargo, reiteró este martes que no aceptará la participación de tropas estadounidenses en territorio mexicano.

"El presidente Trump, sí, en alguna llamada, me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos a México, y yo le dije que no", recordó la mandataria, haciendo referencia a una conversación sostenida en mayo y divulgada por ambos gobiernos. "Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema", subrayó.

Trump ha acusado al gobierno de México

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha acusado al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y ha amenazado con imponer aranceles como medida de presión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1952824429769310441&partner=&hide_thread=false La ayuda militar ofrecida por Estados Unidos a México para el combate al crimen organizado no forma parte del acuerdo de seguridad que ambos países están cerca de firmar, aseguró este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.



Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald… pic.twitter.com/wpeDd5NBm3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2025

