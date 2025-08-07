Panamá Entrevistas -

Primeros proyectos que discutirá la Comisión de Educación serán sobre el Ifarhu, anunció Jorge Bloise

El diputado Jorge Bloise informó que ha conversado con cada miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para discutir los anteproyectos de ley que han sido presentados desde el año pasado, y en el orden en que fueron presentados, entre ellos, los que tienen que ver con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).