Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2025

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 7 de agosto de 2025

Desde el Palacio de las Garzas, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente José Raúl Mulino.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

Embed - Pregúntale Mulino | #pregúntaleamulino | 7 de Agosto 2025

