El PSG acapara las candidaturas al Balón de Oro con el Barça al acecho

Dos nombres resuenan más que ninguno como candidatos al Balón de Oro de 2025 : el francés Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal. Ambos figuran en la lista de 30 finalistas desvelada este jueves por los organizadores y que incluye nueve jugadores del París Saint-Germain y cuatro del Barcelona.

Mientras que en apartado masculino conocerá un nuevo ganador, ya que la lista de 30 candidatos no recoge ninguno de los antiguos, en el femenino están Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas hornadas, en una lista con seis españolas, cinco inglesas y en la que solo el Barça con seis nombres contesta la hegemonía de la Premier, con siete jugadoras del Arsenal y cuatro del Chelsea.

Todos ellos se darán cita en la gala que tendrá lugar en el parisiense teatro Chatelet el próximo 22 de septiembre, convertido en la fiesta del fútbol por un día.

La renovación parece la norma en el Balón de Oro masculino. Sin el español Rodri, lesionado toda la pasada campaña, sin el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, vencedores de trece ediciones desde 2008, un aire fresco parece abrirse paso.

Yamal, a sus 18 años, figura como uno de los candidatos, impulsado por una gran temporada en el Barça, 21 goles, 22 asistencias, campeón de liga, copa y Supercopa en España, pero que puede verse penalizado por su derrota en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán y en la final de la Liga de las Naciones contra Portugal.

A sus 18 años, el atacante opta además a renovar el trofeo Kopa, a mejor jugador menor de 21, junto con su compatriota y compañero de equipo Pau Cubarsí, aunque su principal rival parece ser el francés del PSG Desiré Doué, de entre una lista en la que también figura el reciente fichaje del Real Madrid Dean Huijsen.

La buena temporada de su club le ha llevado a colocar a cuatro futbolistas entre los 30 finalistas, acompañado por Pedri, que integra la lista por segunda vez, el polaco Robert Lewandowski, segundo en 2021, y Raphinha, debutante en esa nómina.

El Barcelona se ha colado también entre los candidatos a mejor club del año y su entrenador, el alemán Hansi Flick, entre los finalistas al trofeo Cruyff a mejor entrenador.

Solo el PSG le supera. Nueve futbolistas entre los 30 finalistas, el campeón de Europa parte como favorito para ser el mejor club del año (también lo pretenden, con menos argumentos, Liverpool, Chelsea y Botafogo) y su entrenador, el español Luis Enrique, es el mejor colocado para apuntase el premio que desde el año pasado lleva el nombre de su admirado Cruyff.

FUENTE: EFE