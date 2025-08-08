Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 13:44

IFARHU, beca socioeconómica: ¿Qué estudiantes pueden aplicar y cuándo se puede participar?

El IFARHU informa que la beca socioeconómica cubrirá los estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la beca socioeconómica, contemplada en el nuevo reglamento de la entidad, está dirigida a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que hayan egresado de educación media en centros educativos oficiales del país.

La ayuda cubrirá los estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales. La cantidad de beneficios disponibles se definirá según el presupuesto vigente de la institución para el año 2026.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, señaló para Telemetro Reporta que los futuros beneficiarios deberán cumplir con las condiciones establecidas en el reglamento, las cuales estarán sujetas a la revisión de un comité evaluador. Asimismo, indicó que el promedio mínimo para aplicar es de 4.0 en una escala de 5.0.

Beca Socioeconómica para los centros estudiantiles del IFARHU

También podrán acceder a esta beca los estudiantes que hayan permanecido en los centros estudiantiles del IFARHU durante al menos los dos últimos años de su educación media, con el fin de que puedan cursar estudios de técnico superior o licenciatura.

El beneficio debe solicitarse al año siguiente de egresar de la educación media.

