PASE-U 2025: IFARHU suspende pagos en algunas escuelas de Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a los acudientes y beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que los pagos en las escuelas de la provincia de Veraguas serán suspendidos temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas.
Escuelas donde se suspenden el pago del PASE-U en Veraguas
- Bahía Honda
- Rodolfo Reyes
- Pajaron