Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 12:53

PASE-U 2025: IFARHU suspende pagos en algunas escuelas de Veraguas

El IFARHU suspendió los pagos del PASE-U en algunas escuelas de Veraguas debido a la inestabilidad de las condiciones climáticas registradas esta semana.

@TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó a los acudientes y beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que los pagos en las escuelas de la provincia de Veraguas serán suspendidos temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas.

La entidad indicó que los pagos se reanudarán los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025.

Escuelas donde se suspenden el pago del PASE-U en Veraguas

  • Bahía Honda
  • Rodolfo Reyes
  • Pajaron
