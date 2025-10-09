Calendario PASE-U 2025: pagos para el viernes 10 de octubre en varias regiones del país

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 10 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las comunidades de Escobal, Nuevo Chagres, Río Indio, Metetí, Santa Fe, y otros sectores.
Lugares de pago del PASE-U para el viernes 10 de octubre
Provincia de Colón
- Escobal
- Ciricito
- La Encantada
- Salud
- El Guabo
- Piña
- Achiote
- Palmas Bellas
- Nuevo Chagres
- Río Indio
- Gobea
- Miguel de la Borda
Provincia de Darién
- Metetí
- Santa Fe
- Agua Fría
- Zapallal
Loa pagos en la agencia del IFARHU de Tortí se retomarán el martes 14 de octubre en Chimán.
PASE-U: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.