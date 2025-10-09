Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 17:20

Calendario PASE-U 2025: pagos para el viernes 10 de octubre en varias regiones del país

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el lunes 13 de agosto en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

Segundo pago del PASE-U 2025. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 10 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las comunidades de Escobal, Nuevo Chagres, Río Indio, Metetí, Santa Fe, y otros sectores.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Le podría interesar: Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

Lugares de pago del PASE-U para el viernes 10 de octubre

Provincia de Colón

  • Escobal
  • Ciricito
  • La Encantada
  • Salud
  • El Guabo
  • Piña
  • Achiote
  • Palmas Bellas
  • Nuevo Chagres
  • Río Indio
  • Gobea
  • Miguel de la Borda

Provincia de Darién

  • Metetí
  • Santa Fe
  • Agua Fría
  • Zapallal

Loa pagos en la agencia del IFARHU de Tortí se retomarán el martes 14 de octubre en Chimán.

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
