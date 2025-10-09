Calendario PASE-U 2025: pagos para el viernes 10 de octubre en varias regiones del país

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 10 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las comunidades de Escobal, Nuevo Chagres, Río Indio, Metetí, Santa Fe, y otros sectores.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el viernes 10 de octubre

Provincia de Colón

Escobal

Ciricito

La Encantada

Salud

El Guabo

Piña

Achiote

Palmas Bellas

Nuevo Chagres

Río Indio

Gobea

Miguel de la Borda

Provincia de Darién

Metetí

Santa Fe

Agua Fría

Zapallal

Loa pagos en la agencia del IFARHU de Tortí se retomarán el martes 14 de octubre en Chimán.

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: