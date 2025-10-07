Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 12:10

Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U, correspondientes al segundo trimestre en las nuevas regiones, comenzarán el lunes 13 de agosto.

Pago del PASE-U 2025.

Pago del PASE-U 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza con el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas, beneficiando a más de 168 mil estudiantes de primaria, premedia y media.

Según el calendario de pagos 2025, los desembolsos iniciarán el lunes 13 de octubre. El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Le podría interesar: Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar

Lugares de pago del PASE-U en Veraguas y Panamá Oeste

Lunes 13 de octubre

Veraguas

  • Distrito de Santiago

Panamá Oeste

  • Distritos de Arraiján, Chame y Capira

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

En Panamá Oeste, se beneficiarán 117,218 jóvenes, distribuidos en los distritos de Arraiján, La Chorrera y Coronado, con un desembolso total de B/.12,833,580. En Veraguas, serán favorecidos 51,474 estudiantes, con una inversión de B/.5,728,920.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1975586776300376094&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU avanza con pago del PASE-U y anuncia próximos desembolsos de becas

Pago del PASE-U por el IFARHU: horarios de entrega en Darién, Torti y Colón

Calendario del PASE-U 2025: estos son los centros de pago del lunes 6 de octubre

Recomendadas

Más Noticias