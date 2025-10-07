Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza con el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas, beneficiando a más de 168 mil estudiantes de primaria, premedia y media.
Lugares de pago del PASE-U en Veraguas y Panamá Oeste
Lunes 13 de octubre
Veraguas
- Distrito de Santiago
Panamá Oeste
- Distritos de Arraiján, Chame y Capira
Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025
En Panamá Oeste, se beneficiarán 117,218 jóvenes, distribuidos en los distritos de Arraiján, La Chorrera y Coronado, con un desembolso total de B/.12,833,580. En Veraguas, serán favorecidos 51,474 estudiantes, con una inversión de B/.5,728,920.