Ministro de Salud responde a la situación actual de los hospitales públicos del MINSA.

El ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, compareció ante la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional con el objetivo de responder un cuestionario de 15 preguntas formuladas por diputados, relacionados con la situación actual de la infraestructura de salud en el país.
Boyd Galindo también se refirió a dos hospitales del MINSA ubicados en el interior del país: el Hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, y el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, en Veraguas, ambos bajo el escrutinio público tras denuncias sobre presuntas malas prácticas médicas e incidentes en sus instalaciones.
"En el 2024 solicitamos un presupuesto de $64 millones y se nos otorgó $39 millones, y en el 2025 el presupuesto de Ley modificado se está otorgando $41 millones. Esto es el problema: que efectivamente cómo buscar las partidas para cubrir la necesidades", dijo Boyd Galindo.
En cuanto a nuevas instalaciones de salud, Boyd Galindo anunció que el presupuesto 2026 contempla inversiones para mantenimiento y que este año se espera la inauguración de tres nuevos centros del MINSA. Además, informó que actualmente existen más de 200 puestos de salud que no están en funcionamiento.