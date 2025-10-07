Panamá condena el terrorismo y pide paz duradera en Medio Oriente

La Cancillería de Panamá emitió un pronunciamiento con motivo de los dos años de los ataques perpetrados contra Israel por el grupo terrorista Hamás, reiterando su condena absoluta a todo acto de terrorismo, violencia y extremismo, sin importar su origen o justificación.

"En esta fecha reafirmamos nuestra condena absoluta a todo acto de terrorismo, violencia y extremismo, cualquiera sea su origen o justificación. Ninguna causa política o religiosa puede justificar la barbarie ni el sufrimiento de civiles inocentes", señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Panamá reitera condena al terrorismo y pide una solución duradera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975629471496450328&partner=&hide_thread=false La @CancilleriaPma emite un pronunciamiento en ocasión de los dos años de los ataques contra Israel por el grupo terrorista Hamás, y pidió la búsqueda de una solución duradera al conflicto.



El Gobierno panameño también hizo un llamado a la búsqueda de una solución duradera y pacífica al conflicto en Medio Oriente, instando a las partes a respetar el derecho internacional y los derechos humanos, y a priorizar la protección de la vida de los civiles.

Panamá mantiene su posición de apoyo a los esfuerzos multilaterales por la paz, en línea con su política exterior basada en los principios de respeto, diálogo y cooperación internacional.