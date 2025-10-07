Panamá condena el terrorismo y pide paz duradera en Medio Oriente

La Cancillería de Panamá emitió un pronunciamiento con motivo de los dos años de los ataques perpetrados contra Israel por el grupo terrorista Hamás, reiterando su condena absoluta a todo acto de terrorismo, violencia y extremismo, sin importar su origen o justificación.
Panamá reitera condena al terrorismo y pide una solución duradera
El Gobierno panameño también hizo un llamado a la búsqueda de una solución duradera y pacífica al conflicto en Medio Oriente, instando a las partes a respetar el derecho internacional y los derechos humanos, y a priorizar la protección de la vida de los civiles.
Panamá mantiene su posición de apoyo a los esfuerzos multilaterales por la paz, en línea con su política exterior basada en los principios de respeto, diálogo y cooperación internacional.