MiBus implementa nuevas normas: esto estará prohibido en zonas pagas desde el 20 de octubre

Desde el 20 de octubre MiBus implementa nuevas normas en zonas pagas y buses. Conoce qué estará prohibido y cómo busca mejorar el servicio.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El sistema de transporte público MiBus anunció la entrada en vigor de un nuevo reglamento con 41 disposiciones, de las cuales 22 son nuevas, que regirá a partir del 20 de octubre de 2025. La medida busca garantizar la seguridad, el orden y el respeto tanto en los buses como en las zonas pagas.

Entre las principales prohibiciones en zonas pagas y autobuses destacan:

  • Fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.
  • Ingresar con objetos peligrosos o inflamables.
  • Comer o beber dentro de las instalaciones.
  • Ensuciar, dañar o realizar actos vandálicos en la infraestructura.
  • Vender productos, realizar actividades comerciales o pedir dinero.
  • Usar bocinas, radios o dispositivos que alteren la tranquilidad.
  • Impedir el libre tránsito o el acceso a los buses.
MiBus aplica nuevas normas en zonas pagas desde el 20 de octubre

Estas normas forman parte de la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, que busca concienciar a los usuarios sobre la importancia de cumplir las reglas para mantener un entorno seguro y ordenado en el transporte público.

El gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, explicó en el programa Cara A Cara que la empresa invierte alrededor de 2 millones de dólares mensuales en repuestos para mantener 1,100 buses en operación, con el objetivo de aumentar la flota a 1,300 unidades y mejorar la frecuencia del servicio.

Sánchez Fábrega agregó que la compañía también avanza en la reparación de buses fuera de servicio y que los cambios implementados apuntan no solo a incrementar la cantidad de vehículos, sino también a elevar la calidad, tecnología y eficiencia del transporte público en Panamá.

