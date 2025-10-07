APEDE solicita al Contralor revisar reglamento que incluye la figura del secuestro

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas ( APEDE ) solicitó al Contralor de la República revisar algunas disposiciones del Reglamento de Medidas Precautorias, específicamente la inclusión de la figura del secuestro, argumentando que “excede las competencias legales de la institución y vulnera los principios fundamentales del Estado de Derecho y del debido proceso”.

APEDE pide eliminar figura del secuestro en reglamento

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, explicó que: "El secuestro es una figura jurídica muy delicada que sólo puede crearse y aplicarse mediante ley, bajo supervisión de un juez competente. Incorporarla por vía reglamentaria no solo traslada funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa, sino que abre las puertas a decisiones arbitrarias".

APEDE enfatiza que la modificación del reglamento podría generar conflictos legales y violaciones a derechos fundamentales, por lo que pide una revisión detallada y la eliminación de esta figura dentro del marco regulatorio. El gremio reiteró su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones panameñas.