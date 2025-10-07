Bancada Vamos presenta anteproyecto de ley para proteger a denunciantes de actos de corrupción.

La bancada independiente Vamos presentó nuevamente el anteproyecto de ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción por Faltas Administrativas. La iniciativa otorga fuero laboral al denunciante, evitando que pueda ser destituido, suspendido, trasladado o que se le deterioren sus condiciones de trabajo.