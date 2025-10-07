Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 17:14

Bancada Vamos presenta anteproyecto de ley para proteger a denunciantes de actos de corrupción

Vamos presentó por segunda vez en el pleno el anteproyecto de ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción por Faltas Administrativas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La bancada independiente Vamos presentó nuevamente el anteproyecto de ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción por Faltas Administrativas. La iniciativa otorga fuero laboral al denunciante, evitando que pueda ser destituido, suspendido, trasladado o que se le deterioren sus condiciones de trabajo.

Asimismo, garantiza la reserva de su identidad, y la protección se extiende a su cónyuge y familiares directos.

