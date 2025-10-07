IMA confirma Agroferias para el 8 y 9 de octubre: horarios y lugares por provincia

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 8 y jueves 9 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Cancha comunal La Colonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.
Los Santos
- Predios de La Cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.
Chiriquí
- Cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.
Panamá
- Gimnasio Comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.
Veraguas
- Casa comunal de Alto Tovalíco, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.
Panamá Este
- Comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Colón
- Parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste
- Casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.
- Casa cultural de Los Guayabos, distrito de San Carlos.
Agroferias del IMA para el jueves 9 de octubre
Los Santos
- Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.
Chiriquí
- Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.
Darién
- Escuela de La Monera y Cancha de Arretí, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Panamá
- Predios de la junta comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.
Panamá Este
- Comunidad de Bethel, Pueblo Nuevo, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Plaza antes del Xtra del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.
Coclé
- Casa local El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Casa comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.
Veraguas
- MIDA, región central, distrito de Santiago.