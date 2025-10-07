Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 14:59

IMA confirma Agroferias para el 8 y 9 de octubre: horarios y lugares por provincia

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre a nivel nacional.

IMA confirma Agroferias.

IMA confirma Agroferias.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 8 y jueves 9 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del miércoles 8 de octubre

Herrera

  • Cancha comunal La Colonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

Los Santos

  • Predios de La Cancha de La Colorada, distrito de Los Santos.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.

Panamá

  • Gimnasio Comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

Veraguas

  • Casa comunal de Alto Tovalíco, corregimiento de Quebrada de Oro, distrito de Soná.

Panamá Este

  • Comunidad de La Ocho, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Colón

  • Parque central de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de El Líbano, distrito de Chame.
  • Casa cultural de Los Guayabos, distrito de San Carlos.

Agroferias del IMA para el jueves 9 de octubre

Los Santos

  • Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.

Chiriquí

  • Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Darién

  • Escuela de La Monera y Cancha de Arretí, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Predios de la junta comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Panamá Este

  • Comunidad de Bethel, Pueblo Nuevo, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Plaza antes del Xtra del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Coclé

  • Casa local El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Casa comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.

Veraguas

  • MIDA, región central, distrito de Santiago.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1975620802302402665&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA aclara que no ha autorizado agroferias en instalaciones privadas

Agroferias del IMA para el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional

Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

Recomendadas

Más Noticias