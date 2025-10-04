Panamá Nacionales -  4 de octubre de 2025 - 14:12

Agroferias del IMA para el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional.

Agroferia del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA

Agroferias para el 6 de octubre

Los Santos

  • Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.

Chiriquí

  • Frente a la Gobernación, distrito de Chiriquí.

Agroferias del martes 7 de octubre

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.

Veraguas

  • Casa comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.

Panamá Este

  • Comunidad El Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

Los Santos

  • Parque de Guararé, distrito de Guararé.

Coclé

  • Casa comunal del Corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.

Panamá

  • Cancha La 18 de Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Darién

  • Casa comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.
