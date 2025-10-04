Agroferias del IMA para el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.
Chiriquí
- Frente a la Gobernación, distrito de Chiriquí.
Agroferias del martes 7 de octubre
Herrera
- Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.
Veraguas
- Casa comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.
Panamá Este
- Comunidad El Agua Buena y La Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.
Los Santos
- Parque de Guararé, distrito de Guararé.
Coclé
- Casa comunal del Corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.
Panamá
- Cancha La 18 de Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.
Darién
- Casa comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.