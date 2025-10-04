Farruko vive la cultura emberá y viste su atuendo tradicional en visita a Panamá.

El artista puertorriqueño Farruko disfrutó de un día lleno de tradición y cultura panameña, luego de que se publicaran varios videos en los que se le vio compartiendo con la comunidad emberá y vistiendo su atuendo tradicional, en Emberá Quera, provincia de Colón.

El cantante, acompañado del empresario colonense Michael Chen y del productor de música urbana K4G, degustó el tradicional platillo pataveda, preparado con plátano y pescado frito.

Durante la visita, el grupo bailó la danza tradicional emberá y participó en una jornada de pesca, que resultó exitosa al lograr atrapar varios peces conocidos como "sargentos".

Farruko, quien se encuentra en Panamá desde días antes de los Premios Juventud 2025, ha compartido con el pueblo panameño y con artistas revelación de la música urbana local.