Farruko visita La Nueva Joya y lleva mensaje de fe a privados de libertad

El cantante puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko, visitó el centro penitenciario La Nueva Joya en Panamá, donde compartió con los privados de libertad y les transmitió un mensaje de fe, esperanza y segundas oportunidades.

Durante su encuentro, el artista exhortó a quienes atraviesan un proceso de rehabilitación a no rendirse y seguir adelante, recordándoles que siempre es posible levantarse y comenzar de nuevo.

En sus redes sociales, Farruko citó un pasaje bíblico para reforzar su mensaje: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3) En sus redes sociales, Farruko citó un pasaje bíblico para reforzar su mensaje: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3)

La visita del intérprete se enmarca en su faceta de transformación personal y espiritual, en la que busca inspirar a otros a encontrar un propósito de vida más allá de los errores cometidos en el pasado.

