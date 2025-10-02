¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el viernes 3 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará desde el viernes 3 de octubre una nueva jornada de agroferias con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. Además, el IMA realiza venta de bolsas de alimentos a B/.5.00 en sus agroferias, como parte de una iniciativa para ofrecer productos de primera necesidad a precios accesibles.
Cada bolsa contiene:
- 1 botella de aceite
- 2 latas de atún
- 1 paquete de lentejas
- 1 libra de café
- 1 paquete de porotos
- 1 pasta de tomate
- 1 paquete de coditos
- 1 bolsa de azúcar
Agroferias del IMA del viernes 3 de octubre
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de Coloncito de Gorgona, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame.
Darién
- Parque de Cucunati, distrito de Santa Fe
Los Santos
- Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.
Chiriquí
- Rancho del Almojábano, distrito de Dolega.
Coclé
- Casa Comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.
Herrera
- Cuadro Deportivo de Valle Rico, corregimiento de Menchaca, distrito de Ocú.
Veraguas
- Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.