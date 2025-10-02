Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 08:17

¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el viernes 3 de octubre

El IMA realiza venta de bolsas de alimentos a B/.5.00 en sus agroferias, como parte de una iniciativa para ofrecer productos de primera necesidad.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará desde el viernes 3 de octubre una nueva jornada de agroferias con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. Además, el IMA realiza venta de bolsas de alimentos a B/.5.00 en sus agroferias, como parte de una iniciativa para ofrecer productos de primera necesidad a precios accesibles.

Cada bolsa contiene:

  • 1 botella de aceite
  • 2 latas de atún
  • 1 paquete de lentejas
  • 1 libra de café
  • 1 paquete de porotos
  • 1 pasta de tomate
  • 1 paquete de coditos
  • 1 bolsa de azúcar

Agroferias del IMA del viernes 3 de octubre

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto de Coloncito de Gorgona, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame.

Darién

  • Parque de Cucunati, distrito de Santa Fe

Los Santos

  • Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.

Chiriquí

  • Rancho del Almojábano, distrito de Dolega.

Coclé

  • Casa Comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.

Herrera

  • Cuadro Deportivo de Valle Rico, corregimiento de Menchaca, distrito de Ocú.

Veraguas

  • Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.
