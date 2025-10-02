¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el viernes 3 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará desde el viernes 3 de octubre una nueva jornada de agroferias con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Las agroferias se llevarán a cabo a partir de las 8:00 a.m. Además, el IMA realiza venta de bolsas de alimentos a B/.5.00 en sus agroferias, como parte de una iniciativa para ofrecer productos de primera necesidad a precios accesibles.

Cada bolsa contiene:

1 botella de aceite

2 latas de atún

1 paquete de lentejas

1 libra de café

1 paquete de porotos

1 pasta de tomate

1 paquete de coditos

1 bolsa de azúcar

Agroferias del IMA del viernes 3 de octubre

Panamá Oeste

Cancha de baloncesto de Coloncito de Gorgona, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame.

Darién

Parque de Cucunati, distrito de Santa Fe

Los Santos

Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.

Chiriquí

Rancho del Almojábano, distrito de Dolega.

Coclé

Casa Comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.

Herrera

Cuadro Deportivo de Valle Rico, corregimiento de Menchaca, distrito de Ocú.

Veraguas

Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.