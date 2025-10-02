Proyectos sociales en comarcas serán entregados a finales de 2025 y principios de 2026.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que desde julio de 2024 se han retomado y avanzado proyectos sociales en beneficio de las comunidades indígenas del país, muchas de las cuales se encontraban con un progreso del 30 % o 40 %.

"Se recuperaron obras que se encontraban con un 30 o 40% de avance: nueve obras en total. 11 que faltaban por licitar de ese componente de 80 millones de dólares que es la primera fase del préstamo del Banco Mundial", dijo la ministra.

Estas acciones forman parte del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creado en 2020, que contempla diversas obras estructurales. De estas, cinco deberán ser entregadas entre finales de 2025 y enero de 2026, incluyendo escuelas y centros de salud.

Hasta la fecha, ya se han entregado cuatro proyectos: dos en la comarca Ngäbe Buglé, uno en Akua Yala (comarca Guna Yala) y otro en Itepí Chocó (comarca Emberá).

El Ministerio de Gobierno cuenta con un presupuesto de 85 millones de dólares destinados exclusivamente a la ejecución de proyectos para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.