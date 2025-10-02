Proyectos sociales en comarcas serán entregados a finales de 2025 y principios de 2026.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que desde julio de 2024 se han retomado y avanzado proyectos sociales en beneficio de las comunidades indígenas del país, muchas de las cuales se encontraban con un progreso del 30 % o 40 %.
Estas acciones forman parte del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creado en 2020, que contempla diversas obras estructurales. De estas, cinco deberán ser entregadas entre finales de 2025 y enero de 2026, incluyendo escuelas y centros de salud.
Hasta la fecha, ya se han entregado cuatro proyectos: dos en la comarca Ngäbe Buglé, uno en Akua Yala (comarca Guna Yala) y otro en Itepí Chocó (comarca Emberá).
El Ministerio de Gobierno cuenta con un presupuesto de 85 millones de dólares destinados exclusivamente a la ejecución de proyectos para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.