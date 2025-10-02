Con 42 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el Proyecto de Ley 176, que modifica la Ley 244 de 2021, la cual crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, y establece su acceso público.
Panamá Nacionales - 2 de octubre de 2025 - 11:35
Asamblea Nacional aprueba ley que establece acceso público al registro de ofensores sexuales
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la creación del Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.
En esta nota: