Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 15:09

Compra de viviendas usadas: Asamblea Nacional evalúa propuesta de ley sobre subsidio a intereses

Diputados en la Asamblea Nacional, estudian proyecto de ley que crea incentivos para adquirir viviendas de segundo uso de hasta $200 mil.

Asamblea Nacional evalúa propuesta de ley

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley que crea incentivos económicos para la adquisición de viviendas de segundo uso, cuyo valor no supere los 200 mil dólares.

La diputada Yamireliz Chong explicó que en la discusión se revisan los requisitos que deberán cumplir los compradores y la posibilidad de incluir un incentivo al interés hipotecario, uno de los costos más elevados para las familias al momento de financiar una vivienda.

Diputados en la Asamblea Nacional analizan incentivos para compra de viviendas usadas

El proyecto busca facilitar el acceso a la vivienda propia y dinamizar el mercado inmobiliario, ofreciendo beneficios a quienes opten por inmuebles de segundo uso en lugar de construcciones nuevas.

La subcomisión continuará recibiendo aportes y evaluando propuestas antes de elevar el informe al pleno de la comisión de Economía y Finanzas, donde se decidirá su futuro.

