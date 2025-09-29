Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 15:17

Panamá pide fin a ensayos nucleares en conferencia de la ONU

Por Noemí Ruíz

Panamá reiteró su compromiso con el desarme nuclear y el multilateralismo, al participar en la XIV Conferencia sobre el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), celebrada en la sede de las Naciones Unidas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, intervino en nombre del país como copresidente saliente junto a Noruega, destacando los logros alcanzados durante el período 2023-2025 en la promoción del tratado.

"Hacemos un llamado a los Estados del Anexo 2 a concluir la firma y ratificación del Tratado, para avanzar hacia un mundo libre de ensayos nucleares", expresó Guevara Mann.

Rol protagónico de Panamá

Durante los últimos dos años, Panamá desempeñó un rol protagónico en el impulso al desarme nuclear, reforzando su posición como un país comprometido con la paz internacional y la solución multilateral de los conflictos.

El gobierno panameño subrayó la necesidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas, a fin de garantizar que las futuras generaciones vivan en un mundo más seguro, libre de la amenaza nuclear.

