¿Qué cursos ofrece INADEH en octubre 2025? Lista completa y proceso de inscripción

El INADEH anunció el listado de cursos disponibles en octubre para el tercer período de clases en sus centros de formación a nivel nacional.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el listado de cursos disponibles para el mes de octubre, correspondientes al tercer período de clases, en sus centros de formación a nivel nacional.

Cursos del INADEH en octubre

  1. Interpretación de planos de construcción - centro de Changuinola.
  2. Residuos sólidos y reciclaje básico - centro de Chiriquí Grande.
  3. Manualidades navideñas - centro de Las Lajas, Chiriquí.
  4. Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado - centro de Colón.
  5. Calidad en la atención y servicio al cliente - centros de Chitré.
  6. Elaboración de decoración de uñas gel - centro de Chepo.
  7. Estética corporal - centro de La Chorrera.
  8. Seguridad y salud en los trabajos portuarios - centro de Tocumen.
  9. Elaboración de panes y postres - centro Bonifacio Pereira.
  10. Administración de propiedad horizontal - centro de Los Pueblos.

Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de Preinscripción

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH? Guía paso a paso

  • Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
  • Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
  • Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
  • Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.

Requisitos para inscribirse a los cursos del INADEH

  • Tener 18 años cumplidos.
  • Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N.
  • Los menores de 16 y 17 años pueden participar presentando un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.
