INADEH lanza jornada de reclutamiento para formar parte de su cuerpo de instructores

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de una convocatoria para la contratación de nuevos instructores que prestarán servicios en el centro de formación ubicado en Panamá Pacífico.
La recepción de documentos y requisitos se realizará el miércoles 2 de octubre de 2025, en las instalaciones del mencionado centro, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
INADEH: plazas para instructores abiertas en Panamá Pacífico
- Sistemas industriales y automatización avanzada (2)
- Gestión de bodega y almacenamiento (1)
- Logística y Cadena de Suministro (1)
- Operación de Montacargas (1)
- Transporte y Trafico Multimodal (1)
- Servicio al Cliente en logística (1)
- Gestión Aduanera y Comercio Exterior (1)
- Operador de Montacargas eléctricos (1)
- Instalaciones eléctricas y energía
- Renovable (2)
- Automatización industrial (2)
- Seguridad Ocupacional y Portuaria (1)
- Sistema de refrigeración y climatización (2)
- Mantenimiento Industrial y tecnología mecánica (1)
- Electromecánica (1)
Requisitos para postularse como instructor del INADEH
- Disponibilidad laboral de manera presencial en horario matutino, vespertino y nocturno
- Hoja de vida
- Formación en las áreas requeridas
- De tres a cinco años de experiencia profesional y docente
- Copia de diplomas
