INADEH lanza jornada de reclutamiento para formar parte de su cuerpo de instructores

¡Regresa nuestra convocatoria de instructores e instructoras! Visita este próximo jueves 2 de octubre el Centro de Formación INADEH Panamá Pacífico y aplica para formar parte de nuestro banco de datos. La convocatoria estará abierta en áreas como: Sistemas industriales y automatización avanzada (2) Gestión de bodega y almacenamiento (1) Logística y Cadena de Suministro (1) Operación de Montacargas (1) Transporte y Trafico Multimodal (1) Servicio al Cliente en logística (1) Gestión Aduanera y Comercio Exterior (1) Operador de Montacargas eléctricos (1) Instalaciones eléctricas y energía Renovable (2) Automatización industrial (2) Seguridad Ocupacional y Portuaria (1) Sistema de refrigeración y climatización (2) Mantenimiento Industrial y tecnología mecánica (1) Electromecánica (1) Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Requisitos: - Disponibilidad laboral de manera presencial en horario matutino, vespertino y nocturno. - Hoja de vida. - Formación en las áreas requeridas. - De tres a cinco años de experiencia profesional y docente. - Copia de diplomas.

