Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 09:33

Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres con facturas para participar en el sorteo de octubre?

Se recuerda a los participantes que las urnas para ingresar las facturas de la Lotería fiscal estarán disponibles hasta el 23 de octubre.

Lotería Fiscal.

Lotería Fiscal.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre las áreas habilitadas en diversos centros comerciales donde los ciudadanos podrán depositar los sobres con sus facturas para participar en el sorteo de la Lotería fiscal, programado para el 30 de octubre.

Se recuerda a los participantes que las urnas estarán disponibles hasta el 23 de octubre, por lo que se recomienda entregar los sobres con anticipación para garantizar su participación en el sorteo.

Le podría interesar: Así puedes participar en la Lotería Fiscal y no quedarte sin ganar más de 100,000 balboas

Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja
  • Zona del Canguro: cerca de Madison

Altaplaza

  • Nivel 1: Centro de información

Towncenter

  • Torreo Norte, nivel M3, área food court

Westland Mall

  • Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
  • Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Colón 2000

  • Planta Baja

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court
Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " ¡Participa en la Lotería Fiscal de Panamá y gana por pedir tu factura! Ahora puedes depositar tus facturas en las urnas disponibles en centros comerciales a nivel nacional, gracias a nuestra alianza con APACECOM. Pide tu factura Deposítala en la urna más cercana ¡Y entra en el sorteo de la DGI! Consulta aquí los centros participantes y haz que tu factura valga más también puede depositar sus sobres en su Adminstracion Provincial de Ingresos más cercana"

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Chiriquí

  • Pasillo Bugaba

Atrio de Costa del Este

  • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa Boutiques

  • Primer piso

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2
Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " ¡Participa en la Lotería Fiscal de Panamá y gana por pedir tu factura! Ahora puedes depositar tus facturas en las urnas disponibles en centros comerciales a nivel nacional, gracias a nuestra alianza con APACECOM. Pide tu factura Deposítala en la urna más cercana ¡Y entra en el sorteo de la DGI! Consulta aquí los centros participantes y haz que tu factura valga más también puede depositar sus sobres en su Adminstracion Provincial de Ingresos más cercana"

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa inaugura Semana del Bienestar 2025 en Panamá y la región

Acodeco: Garantía legal de autos eléctricos es de un año o 30 mil km

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de octubre 2025

Recomendadas

Más Noticias