Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres con facturas para participar en el sorteo de octubre?

Le podría interesar: Así puedes participar en la Lotería Fiscal y no quedarte sin ganar más de 100,000 balboas

Embed - Direccion General de Ingresos on Instagram: " ¡Participa en la Lotería Fiscal de Panamá y gana por pedir tu factura! Ahora puedes depositar tus facturas en las urnas disponibles en centros comerciales a nivel nacional, gracias a nuestra alianza con APACECOM. Pide tu factura Deposítala en la urna más cercana ¡Y entra en el sorteo de la DGI! Consulta aquí los centros participantes y haz que tu factura valga más también puede depositar sus sobres en su Adminstracion Provincial de Ingresos más cercana"