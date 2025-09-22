Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres con facturas para participar en el sorteo de octubre?

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre las áreas habilitadas en diversos centros comerciales donde los ciudadanos podrán depositar los sobres con sus facturas para participar en el sorteo de la Lotería fiscal, programado para el 30 de octubre.
Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
- Zona del Canguro: cerca de Madison
Altaplaza
- Nivel 1: Centro de información
Towncenter
- Torreo Norte, nivel M3, área food court
Westland Mall
- Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
- Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Colón 2000
- Planta Baja
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Chiriquí
- Pasillo Bugaba
Atrio de Costa del Este
- Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa Boutiques
- Primer piso
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2