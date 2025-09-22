Premios Juventud 2025: Así será el operativo de seguridad en el Figali Convention Center.

Las autoridades de seguridad de Panamá han informado sobre los operativos que se llevarán a cabo antes y durante la realización de los Premios Juventud 2025 , en el Figali Convention Center, este jueves 25 de septiembre.

La Policía Nacional anunció que se habilitarán tres anillos de seguridad, los cuales contemplan la revisión de los asistentes, control en los estacionamientos y vigilancia dentro de las instalaciones del evento.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Asimismo, se recomienda al público evitar portar artículos prohibidos, como objetos punzocortantes, y llegar con suficiente anticipación al lugar.

En cuanto a la circulación vial, se informó que quienes ingresen al Figali Convention Center deberán hacerlo desde la rotonda del Ministerio de Seguridad hasta el centro de convenciones.

Los carriles que estarán inhabilitados se extienden desde la Caja de Ahorros de Amador hasta el restaurante Pencas, a partir de las 9:00 a.m. de este jueves.

Por su parte, los vehículos de transporte público deberán ingresar al área de Amador por la avenida Juan Perón.

Más de 400 unidades de la fuerza pública estarán desplegadas para garantizar la seguridad del evento.