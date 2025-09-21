| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  21 de septiembre de 2025 - 18:39

Premios Juventud 2025: Adamaris López y Karina Banda lucen la pollera panameña

Las presentadoras del programa Desiguales, Adamaris López y Karina Banda, mostraron la pollera panameña previo a los Premios Juventud 2025.

Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el marco de los Premios Juventud 2025 el cual será celebrado en el Figali Convention Center, las presentadoras Adamaris López y Karina Banda, del programa Desiguales, se destacaron por vestir la tradicional pollera panameña.

Presentadoras mostraron la pollera panameña previo a los Premios Juventud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969908025956900949&partner=&hide_thread=false

Ambas expresaron su agradecimiento por la oportunidad de lucir el vestido típico, destacando que este gesto permite mostrar la riqueza cultural de Panamá al mundo.

El uso de la pollera en eventos internacionales reafirma el valor de las tradiciones y la identidad panameña, promoviendo el patrimonio cultural del país ante audiencias globales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Galardón de los Premios Juventud llega a Panamá

Premios Juventud 2025: Figali Convention Center se prepara para recibir a artistas e invitados

Premios Juventud: Avanzan preparativos en el Centro de Convenciones Figali

Recomendadas

Más Noticias