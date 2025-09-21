Premios Juventud 2025: Adamaris López y Karina Banda lucen la pollera panameña

En el marco de los Premios Juventud 2025 el cual será celebrado en el Figali Convention Center, las presentadoras Adamaris López y Karina Banda, del programa Desiguales, se destacaron por vestir la tradicional pollera panameña.

#PremiosJuventud | Las presentadoras @AdamariLopez y Karina Banda, del programa @desiguales_tv, se vistieron con la pollera panameña, y agradecieron la oportunidad de lucir el vestido típico panameño, y mostrar la cultura del país al mundo. pic.twitter.com/rrClHgIguQ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2025

Ambas expresaron su agradecimiento por la oportunidad de lucir el vestido típico, destacando que este gesto permite mostrar la riqueza cultural de Panamá al mundo.

El uso de la pollera en eventos internacionales reafirma el valor de las tradiciones y la identidad panameña, promoviendo el patrimonio cultural del país ante audiencias globales.