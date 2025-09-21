Este lunes 22 continúa el pago del MIDES a beneficiarios de 120 a los 65 y demás programas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continuará a partir de este lunes 22 de septiembre el tercer pago de 2025 de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), de forma exclusiva en las áreas de difícil acceso. Los programas incluidos en este desembolso son: Ángel Guardián, Red de Oportunidades, SENAPAN y 120 a los 65.