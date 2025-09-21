Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 08:20

Este lunes 22 continúa el pago del MIDES a beneficiarios de 120 a los 65 y demás programas

Beneficiarios del PTMC del MIDES que residen en áreas de difícil acceso, recibirán el tercer pago correspondiente al año 2025.

Pago del MIDES a beneficiarios de 120 a los 65

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continuará a partir de este lunes 22 de septiembre el tercer pago de 2025 de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), de forma exclusiva en las áreas de difícil acceso. Los programas incluidos en este desembolso son: Ángel Guardián, Red de Oportunidades, SENAPAN y 120 a los 65.

MIDES anuncia fechas del cuarto pago a beneficiarios

Cuarto pago 2025

  • Por Tarjeta Clave Social: lunes 17 al viernes 28 de noviembre
  • En áreas de difícil acceso: lunes 1 al viernes 5 de diciembre
Calendario de pagos del MIDES
