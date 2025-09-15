Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 14:31

MIDES continuará con el tercer pago del programa 120 a los 65 este 22 de septiembre

El MIDES informó que para efectuar el cobro de los 120 a los 65 se debe presentar la cédula de identidad personal original y vigente.

IDES continuará con el tercer pago del programa 120 a los 65. 

IDES continuará con el tercer pago del programa 120 a los 65. 

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que continuará con el tercer pago DE 2025 de los Programas de Transferencias Condicionadas del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, de manera exclusiva en las áreas de difícil acceso.

Los programas incluidos en este pago son:

  • Ángel Guardián
  • Red de Oportunidades
  • Senapan
  • 120 a los 65

Tercer y cuarto pago del MIDES para el año 2025

Fechas del tercer cobro del MIDES

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

Fechas del cuarto cobro del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.
Calendario de pagos del MIDES 2025.jpg
Calendario de pagos MIDES 2025.&nbsp;

Calendario de pagos MIDES 2025.

Tercer pago del MIDES: Requisitos para cobrar en los centros de pago

  • Ser beneficiario activo y haber cumplido con las corresponsabilidades asignadas.
  • Presentar la cédula de identidad personal original y vigente.
  • En caso de tener un representante legal, este deberá presentar su cédula y la del beneficiario, ambas originales y vigentes.
  • Si el beneficiario no cuenta con su cédula física por pérdida, puede acudir al Tribunal Electoral e iniciar el proceso de reposición. La certificación emitida lo habilita para cobrar.
  • La atención será prioritaria para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES: ¿Qué es ficha única de protección social?

MIDES confirma fechas del segundo pago de 2025 para beneficiarios a nivel nacional

Estudiantes y docentes tendrán acceso gratuito a Canva tras alianza con el MEDUCA

Recomendadas

Más Noticias