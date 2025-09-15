MIDES continuará con el tercer pago del programa 120 a los 65 este 22 de septiembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que continuará con el tercer pago DE 2025 de los Programas de Transferencias Condicionadas del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, de manera exclusiva en las áreas de difícil acceso.
Tercer y cuarto pago del MIDES para el año 2025
Fechas del tercer cobro del MIDES
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.
Fechas del cuarto cobro del MIDES
Pago por Tarjeta Clave Social
- Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.
Tercer pago del MIDES: Requisitos para cobrar en los centros de pago
- Ser beneficiario activo y haber cumplido con las corresponsabilidades asignadas.
- Presentar la cédula de identidad personal original y vigente.
- En caso de tener un representante legal, este deberá presentar su cédula y la del beneficiario, ambas originales y vigentes.
- Si el beneficiario no cuenta con su cédula física por pérdida, puede acudir al Tribunal Electoral e iniciar el proceso de reposición. La certificación emitida lo habilita para cobrar.
- La atención será prioritaria para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.