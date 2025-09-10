¿Necesitas ayuda? Línea 147 del MIDES: "No estás solo"

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) reiteró la disponibilidad de la Línea 147, un servicio gratuito y confidencial que brinda atención en salud mental las 24 horas, los 365 días del año.

Desde su reinauguración el 17 de septiembre de 2024, la plataforma ha brindado 5,052 atenciones telefónicas y 2,493 vía WhatsApp, a través de psicólogos y trabajadores sociales especializados en contención de crisis y prevención del suicidio.

De acuerdo con el MIDES, el servicio ha permitido:

Atender principalmente a mujeres (3,264 llamadas) y a personas entre 30 y 39 años (1,099 casos).

Brindar escucha emocional en 1,157 casos, orientación a familiares en 615, y apoyo en situaciones de ansiedad (525), desánimo (365) e ideación suicida (262).

Coordinar más de 40 intervenciones de emergencia junto a estamentos de seguridad, logrando salvar vidas.

La provincia de Panamá concentra la mayor demanda, con 2,340 llamadas, seguida de Panamá Oeste (1,002) y Chiriquí (335).

El coordinador de la Alianza Público-Privada del MIDES, Miguel González, destacó que la Línea 147 se ha convertido en un recurso clave para quienes atraviesan crisis emocionales, y pidió a la ciudadanía un uso responsable del servicio, tras reportarse 1,447 llamadas de broma que afectan la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

La plataforma también avanza en alianzas estratégicas: la Universidad de Barcelona School of Management apoya el programa mediante la divulgación de primeros auxilios psicológicos, lo que incrementó en 70% el uso del servicio por WhatsApp. Asimismo, TikTok brindará publicidad gratuita para posicionar la Línea 147 como herramienta clave de apoyo en salud mental.

El MIDES recordó que la atención está disponible en todo el país, tanto por llamada al 147 como vía WhatsApp al 6534-2546.