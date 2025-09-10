Universidad de Panamá: rector se pronuncia sobre posibilidad de reelección

El rector de la Universidad de Panamá ,Eduardo Flores Castro, durante las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, aseguró que no tiene planes de reelegirse luego de haber ocupado el cargo por dos períodos (2016-2021 y 2021-2026).

“Yo no me pienso volver a postular (...) yo me postulé una vez y creo que ha sido importante para la universidad que yo haya estado dos períodos, más de eso no me parece”, afirmó el rector.

Asimismo, Flores enfatizó que considera viable que tanto el cargo de rector como otros cargos de autoridades universitarias puedan mantener la libertad de reelección.

El rector también destacó los logros académicos de la universidad: de los ocho rankings internacionales en los que participa la UP, ocupa el primer lugar en siete de ellos, mientras que en el restante figura en segundo lugar, superando por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Actualmente, en la Asamblea se discute un proyecto de ley que impediría la reelección inmediata para el cargo de rector en las universidades oficiales del país.

