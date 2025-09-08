Universidad de Panamá: Rector solicita referéndum para reelección de rectores

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, anunció que pedirá a la Asamblea Nacional que la reelección de rectores sea determinada a través de un referéndum universitario, como lo establece la normativa de la institución.

Rector de la Universidad de Panamá defiende referéndum

Flores Castro señaló que resulta irregular modificar las reglas del proceso cuando ya se ha convocado el calendario electoral para 2026, por lo que insistirá en que se respete el procedimiento vigente y democrático de la universidad.

La solicitud del rector abre el debate sobre la transparencia y la participación de la comunidad universitaria en decisiones clave para el gobierno de la institución.