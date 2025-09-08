Línea 3 del Metro de Panamá: Diputados conocen avances del megaproyecto

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional realizó esta mañana un recorrido por la Línea 3 del Metro de Panamá , con el fin de conocer de primera mano los avances de este megaproyecto que conectará la capital con Panamá Oeste.

El recorrido inició en el Edificio Administrativo y de Operaciones del Metro, donde los diputados recibieron una charla técnica sobre el progreso de la obra. Posteriormente, visitaron los Patios y Talleres en Ciudad del Futuro – Arraiján, donde constataron que este componente estratégico registra un 99% de avance. Allí se encuentran los 26 trenes tipo monorriel, actualmente en pruebas estáticas, con vistas a iniciar las pruebas dinámicas próximamente.

Avances de la Línea 3 del Metro de Panamá son presentados a diputados

image

En la estación Ciudad del Futuro, con un 95% de ejecución, los legisladores pudieron observar el desarrollo de la infraestructura, y luego recorrieron el tramo soterrado que atravesará el Canal de Panamá. Los diputados analizaron los desafíos de excavar a 65 metros bajo el cauce de navegación y los avances de la tuneladora “Panamá”, que ya ha excavado más de 1,800 metros.

Con 25 kilómetros de extensión y 11 estaciones, la Línea 3 conectará a más de 500,000 residentes de Panamá Oeste con la ciudad de Panamá, mejorando la movilidad, productividad y calidad de vida de miles de personas.

El Metro de Panamá reafirma su compromiso con la transparencia, el desarrollo sostenible y la entrega de un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente para el país.