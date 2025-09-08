Línea 3 del Metro de Panamá: Diputados conocen avances del megaproyecto

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional realizó esta mañana un recorrido por la Línea 3 del Metro de Panamá, con el fin de conocer de primera mano los avances de este megaproyecto que conectará la capital con Panamá Oeste.
El recorrido inició en el Edificio Administrativo y de Operaciones del Metro, donde los diputados recibieron una charla técnica sobre el progreso de la obra. Posteriormente, visitaron los Patios y Talleres en Ciudad del Futuro – Arraiján, donde constataron que este componente estratégico registra un 99% de avance. Allí se encuentran los 26 trenes tipo monorriel, actualmente en pruebas estáticas, con vistas a iniciar las pruebas dinámicas próximamente.
Avances de la Línea 3 del Metro de Panamá son presentados a diputados
En la estación Ciudad del Futuro, con un 95% de ejecución, los legisladores pudieron observar el desarrollo de la infraestructura, y luego recorrieron el tramo soterrado que atravesará el Canal de Panamá. Los diputados analizaron los desafíos de excavar a 65 metros bajo el cauce de navegación y los avances de la tuneladora “Panamá”, que ya ha excavado más de 1,800 metros.
Con 25 kilómetros de extensión y 11 estaciones, la Línea 3 conectará a más de 500,000 residentes de Panamá Oeste con la ciudad de Panamá, mejorando la movilidad, productividad y calidad de vida de miles de personas.
El Metro de Panamá reafirma su compromiso con la transparencia, el desarrollo sostenible y la entrega de un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente para el país.