¿Habrá nuevas líneas del Metro de Panamá? Esto se sabe sobre futuras ampliaciones

El director de Proyectos y Planificación del Metro de Panamá , Carlos Cedeño reveló que se ha analizado técnicamente la extensión de la Línea 2 a través de un tramo subterráneo por la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), que llegaría hasta Calle 50 y el sector de Paitilla.

El Metro ha sostenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según detalló en el programa En Contexto de ECOTV, con el objetivo de considerar los factores económicos y técnicos que podrían viabilizar este importante proyecto de expansión.

Asimismo, dentro de la red del Metro, se ha proyectado extender la Línea 3 hasta el centro del distrito de La Chorrera mediante un sistema de monorriel. No obstante, existen situaciones de servidumbre que deben ser evaluadas previamente antes de avanzar con la construcción.

De acuerdo con el director, el trayecto para el sector de Panamá Oeste comprende una capacidad máxima de 30 mil pasajeros por hora en ambos sentidos, con la operación de 26 trenes, lo que permitirá movilizar a más de 100 mil personas diariamente.

¿Por qué se construye un túnel bajo el Canal?

El ingeniero Cedeño explicó en el programa que la construcción del túnel surgió como alternativa tras la separación del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal, que inicialmente contemplaba que los rieles de la Línea 3 serían instalados sobre dicha estructura.

Señaló que, según el diseño original, el Metro podría iniciar la construcción de las vías de rodaje y del sistema electromecánico solo cuando la plataforma del puente estuviera finalizada. Esta dependencia podría haber generado importantes retrasos, por lo que se optó por desarrollar el tramo subterráneo bajo el Canal.