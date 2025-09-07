Presidente José Raúl Mulino concluye gira en Japón

El presidente de la República, José Raúl Mulino , cerró este viernes su gira oficial en Japón con una recepción en Osaka, donde participaron más de 300 empresarios y diplomáticos, destacando a Panamá como la mejor opción para que empresas niponas expandan sus operaciones hacia Centro y Suramérica.

"Japón ha demostrado visión y compromiso al invertir en nuestro país. Ahora queremos dar el siguiente paso: atraer más empresas japonesas para que produzcan, innoven y generen empleo en Panamá, consolidando así nuestra posición como socio estratégico natural de Japón en América Latina", expresó Mulino en su discurso.

El mandatario subrayó que Panamá ofrece acceso privilegiado a mercados de más de 320 millones de consumidores, reforzado por su incorporación al Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Presidente destaca: Expo Osaka 2025 y energías limpias

Mulino también destacó la participación de Panamá en la Expo Osaka 2025, calificándola como una plataforma clave para mostrar al país como centro logístico global, sostenible e innovador.

En materia ambiental, reiteró que Panamá aspira a ser un referente en energías renovables, transporte sostenible y tecnologías de captura de carbono, aprendiendo de la experiencia japonesa en manejo de residuos y resiliencia climática.