Presidente Mulino defiende partida discrecional para urgencias médicas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió el uso de la partida discrecional como un mecanismo para responder de forma inmediata a familias que enfrentan urgencias médicas y situaciones críticas.
El mandatario aseguró que estos fondos permiten actuar con rapidez en casos donde los pacientes requieren atención inmediata, incluso en el extranjero.
Ayudas médicas y sociales otorgadas
Mulino detalló que, a través de la Secretaría de Asuntos Sociales, se han atendido múltiples casos con impacto directo en familias panameñas:
- 20 cirugías cardíacas pediátricas
- 17 trasplantes en infantes
- 99 prótesis entregadas
- 320 familias apoyadas con camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas
- 662 familias beneficiadas con enseres domésticos
- 88 casos con consumibles médicos
- 97 familias con cobertura de gastos funerarios
El presidente enfatizó que el uso de estos recursos se realiza bajo criterios objetivos y no por influencias personales.
“No hay palancas ni amigos, hay datos objetivos y realidades urgentes por atender”, afirmó.
Casos que requieren atención inmediata
El jefe de Estado explicó que muchas de estas ayudas están dirigidas a pacientes con condiciones complejas, incluyendo:
- cirugías cardíacas pediátricas,
- trasplantes hepáticos,
- tratamientos especializados en el extranjero.
También señaló que en muchos casos se cubren gastos de traslado para familiares que deben acompañar a pacientes, especialmente niños. “Son intervenciones que no pueden esperar tres o cuatro meses”, subrayó.