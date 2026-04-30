Presidente Mulino defiende partida discrecional para urgencias médicas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , defendió el uso de la partida discrecional como un mecanismo para responder de forma inmediata a familias que enfrentan urgencias médicas y situaciones críticas.

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El mandatario aseguró que estos fondos permiten actuar con rapidez en casos donde los pacientes requieren atención inmediata, incluso en el extranjero.

“Hasta ahora son cientos de pacientes beneficiados… cuando hay catástrofes nacionales tengo que recurrir a esos dineros para poder cumplir lo de hoy para mañana”, expresó. “Hasta ahora son cientos de pacientes beneficiados… cuando hay catástrofes nacionales tengo que recurrir a esos dineros para poder cumplir lo de hoy para mañana”, expresó.

Ayudas médicas y sociales otorgadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049848668015006189?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente @JoseRaulMulino defendió la partida discrecional como un mecanismo para agilizar la ayuda a familias con urgencias médicas.



"Hasta ahora son cientos de pacientes beneficiados... igual hay otros gastos mínimos que son de temas urgentes, cuando hay catástrofes… pic.twitter.com/kZRyfr6Ytc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

Mulino detalló que, a través de la Secretaría de Asuntos Sociales, se han atendido múltiples casos con impacto directo en familias panameñas:

20 cirugías cardíacas pediátricas

17 trasplantes en infantes

99 prótesis entregadas

320 familias apoyadas con camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas

662 familias beneficiadas con enseres domésticos

88 casos con consumibles médicos

97 familias con cobertura de gastos funerarios

El presidente enfatizó que el uso de estos recursos se realiza bajo criterios objetivos y no por influencias personales.

“No hay palancas ni amigos, hay datos objetivos y realidades urgentes por atender”, afirmó.

Casos que requieren atención inmediata

El jefe de Estado explicó que muchas de estas ayudas están dirigidas a pacientes con condiciones complejas, incluyendo:

cirugías cardíacas pediátricas,

trasplantes hepáticos,

tratamientos especializados en el extranjero.

También señaló que en muchos casos se cubren gastos de traslado para familiares que deben acompañar a pacientes, especialmente niños. “Son intervenciones que no pueden esperar tres o cuatro meses”, subrayó.