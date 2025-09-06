Panamá y Japón firman acuerdo para impulsar el comercio y la inversión.

En el marco de la Expo Osaka-Kansai 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka firmaron este sábado en Japón un memorando de entendimiento para impulsar el desarrollo económico mutuo y promover el intercambio comercial.

El acuerdo, firmado en presencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, establece el compromiso de ambos gremios de cooperar en materia de comercio e inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias, señaló que este acuerdo representa una nueva etapa de armonía y colaboración entre el sector empresarial de Osaka y Panamá.

comercio - japón - panama El acuerdo fue firmado en presencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Presidencia

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka, Hirose Kyoko, manifestó que para su gremio es un honor haber firmado este documento en medio de la celebración del Día Nacional de Panamá en la Exposición Universal de Osaka, un evento que lleva el récord de más de 20 millones de visitas.

“Panamá es un importante socio para Osaka”, subrayó Kyoko, al tiempo que resaltó que la alianza permitirá el intercambio de conocimientos en innovación, tecnología y ciencia, así como la valoración del Canal de Panamá, estratégico para el comercio japonés.

El memorando incluye también el intercambio de información actualizada sobre tendencias económicas y empresariales, así como la cooperación en eventos como simposios, seminarios y talleres.

acuerdo - panam - japon El memorando incluye también el intercambio de información actualizada sobre tendencias económicas y empresariales. Presidencia

Durante su intervención en el Día Nacional de Panamá, el presidente José Raúl Mulino agradeció el respaldo de Japón, destacando que es el tercer mayor usuario del Canal de Panamá y el país con mayor número de embarcaciones registradas bajo bandera panameña.

Mulino también anunció el establecimiento de un vuelo directo entre la Ciudad de Panamá y Tokio a través de la aerolínea All Nippon Airways (ANA), lo cual potenciará los vínculos turísticos, empresariales y logísticos entre ambos países.