Presidente Mulino asiste como invitado de honor a la Exposición Universal de Osaka

Con una participación récord de más de 20 millones de visitantes hasta la fecha, el presidente de la República, José Raúl Mulino , fue invitado de honor en la Exposición Universal de Osaka, Japón, la cual celebró ayer el Día Nacional de Panamá, una conexión que permite promover al país como destino para el mundo, es especial en el mercado japonés.

Junto a la primera dama, Maricel de Mulino, el presidente Mulino fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hisayuki Fujii; el comisario de la Exposición de Osaka, Koji Haneda; el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura; y el alcalde de Imabari, Shigeki Tokunaga.

“Una alta porción del turismo mundial es de Japón y queremos motivarlos a que conozcan Panamá”, manifestó Mulino al llegar a la Exposición de Osaka, donde Panamá participa con su pabellón “Salvando Vidas”.

El mandatario panameño indicó que en este evento mundial Panamá se presenta como un país pequeño en territorio, pero inmenso en vocación de servicio. “Somos anfitriones del comercio mundial; anfitriones de buques, de aves migratorias, de ballenas; anfitriones de congresos y convenciones; de culturas, de religiones, de turistas, de naves, de inversiones y de multinacionales. Panamá es anfitrión del mundo”, apuntó.

Resaltó que Panamá es uno de los pocos países en el planeta que ostenta la condición de carbono negativo: “generamos más oxígeno del que consumimos”.

Ese compromiso con la sostenibilidad es la base del modelo de desarrollo de Panamá. “En el corazón de nuestra capital, millones de aves migratorias descansan en su camino de norte a sur, que también conviven en armonía con la segunda zona libre más grande del mundo, con el hub aéreo de las Américas y, por supuesto, con el Canal de Panamá. Esa convivencia entre naturaleza y progreso es la esencia de nuestro mensaje en esta Expo”, añadió Mulino ante los espectadores de la presentación del Día de Panamá, que también disfrutaron de un vistoso espectáculo artístico sobre la cultura y tradiciones panameñas.

En los cuatro meses de la Expo Osaka, inaugurada en abril, el pabellón de Panamá ha recibido dos millones de visitantes.

El presidente Mulino se refirió a los vínculos comerciales entre ambos países recordando la llegada, en 1976, del gigante japonés Panasonic al territorio panameño.

“Hoy contamos con más de 40 compañías japonesas instaladas en nuestro país, y es en esta Expo 2025 que abrimos un nuevo ciclo de cooperación, inversión, turismo y amistad entre nuestras naciones, con la firma del Memorando de Entendimiento entre las Cámaras de Comercio y de Industrias de Panamá y Osaka”, resaltó Mulino.

En los cuatro meses de la Expo Osaka, inaugurada en abril, el pabellón de Panamá ha recibido dos millones de visitantes y se espera cerrar los seis meses de la exposición con cerca de tres millones de personas que habrán podido conocer el café, el cacao y la cultura panameña.

"Desde Osaka, quiero invitar al mundo a mirar hacia Panamá; y un poco más, ir hacia Panamá", dijo el presidente.

“Desde Osaka, quiero invitar al mundo a mirar hacia Panamá; y un poco más, ir hacia Panamá pensado no solo como un paso entre dos mares, sino como un socio y anfitrión confiable en la construcción de una sociedad más innovadora, inclusiva y sostenible”, instó Mulino a los visitantes de este evento mundial.

En tanto, el canciller nipón destacó que Panamá y Japón son países distantes geográficamente, pero con estrechos vínculos marítimos. Incluso indicó que, en el proyecto de ampliación del Canal, Japón fue la mayor fuente de financiamiento externo, con el 15% de toda la obra. “Esperamos seguir contribuyendo con el Canal y su rol en el comercio mundial”, puntualizó Fujii.