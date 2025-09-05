Presidente Mulino acuerda estrechar la cooperación económica con el primer ministro de Japón.

En una cumbre bilateral sostenida este viernes, el presidente José Raúl Mulino , y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, acordaron estrechar la cooperación económica y abordaron sobre un intercambio laboral entre empresas de ambos países.

Conversaron también sobre el establecimiento de un vuelo directo entre Panamá y Japón, los programas de financiamiento y transferencia de tecnología, el funcionamiento del Canal, y el liderazgo del registro de buques, considerando que la mitad de la flota japonesa navega con bandera panameña.

La Presidencia detalla que el registro marítimo de Panamá cuenta con 232 compañías japonesas propietarias de buques, 3 en especial tienen más de 100 naves cada una. Además, el mercado japonés suma 1,969 buques, lo que representa 77.6 millones de toneladas de arqueo bruto.

El mandatario panameño aprovechó el encuentro para reiterar la invitación al ministro Ishiba para que Japón se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

“Una de las bases fundamentales de nuestra relación es nuestra vocación marítima compartida. El Canal de Panamá es uno de los principales ejes de comercio internacional, y Japón ha sido uno de los usuarios de esta vía acuática”, manifestó el presidente Mulino.

Por su parte, el primer ministro Ishiba destacó que Panamá, a través del Canal, ha construido los cimientos de su prosperidad en base a un océano libre y abierto.

“Panamá y Japón son países aliados que trabajan juntos para que los océanos del mundo sigan siendo libres y abiertos, bajo el imperio de la Ley”, destacó Ishiba.

Agregó que acordaron “avanzar en temas como la cooperación, incluyendo la Línea 3 del Metro, que aprovecha la alta tecnología de Japón y el fortalecimiento de las relaciones económicas para mejorar el funcionamiento del Canal”.

Además, anunció que ha trasladado al Ministerio de Transporte de Japón la gestión para establecer el vuelo directo entre Ciudad de Panamá y Tokio a través de la aerolínea All Nippon Airways