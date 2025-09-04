Presidente Mulino presenta en Japón estrategia del registro panameño de buques

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro en Japón con más de 40 representantes de compañías navieras de la región de Kanto, donde presentó la nueva estrategia del Registro de Buques de Panamá, centrada en la seguridad y la digitalización total de trámites y servicios.

Mulino subrayó que el registro panameño se perfila como “la bandera del futuro”, gracias a sus lineamientos basados en estándares internacionales de seguridad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Recordó que 7 de cada 10 armadores japoneses ya utilizan la bandera panameña y que el 41% del tonelaje japonés está abanderado en Panamá.

Presidente Mulino presenta plan de modernización en Japón

image

El mandatario destacó que su gobierno trabaja en un plan de modernización del registro de buques, parte de una estrategia marítima y logística nacional que incluirá al Canal y los puertos. “Panamá seguirá trabajando en beneficio de la comunidad marítima, en especial la japonesa”, afirmó.

Durante la reunión también participaron el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, y el director de Marina Mercante, Arnulfo Franco, quienes reforzaron la posición del Gobierno panameño. Roquebert recordó que Panamá ha sido referente mundial desde la creación de su registro de buques en el siglo XX, mientras que Franco explicó las nuevas estrategias de “calidad sobre cantidad”, que incluyen:

Procesos 100% digitales y ágiles.

Política activa para retirar buques de alto riesgo.

Inspecciones rigurosas y verificación previa.

Renovación de la flota con buques más nuevos.

Implementación de trazabilidad obligatoria en operaciones STS (barco a barco).

Naves abanderadas registradas por Panamá

Según cifras de la plataforma IHS Markit, al 25 de agosto de 2025 el Registro de Panamá cuenta con 8,812 naves abanderadas, que representan 241.5 millones de toneladas de registro bruto (TRB), equivalente al 14% de la flota mundial.

Franco destacó que la estrategia implementada bajo la administración Mulino ha permitido reducir la siniestralidad y aumentar en 13% el abanderamiento de naves de nueva construcción en comparación con el periodo anterior.

El gobierno panameño reafirmó ante los armadores japoneses que la bandera panameña ofrece, además del respaldo estatal, un entorno de estabilidad política y económica, un sistema bancario sólido, zonas económicas especiales, incentivos a la inversión y la conectividad logística única del país.